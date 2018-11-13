Назаров: винить Ежова в голах не получается, а Макаров был «холодный»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:4).



«Готовясь к этой игре, разбирали соперника. Но немного перегорели ребята, которые приехали из сборной. На мой взгляд, была усталость в первых двух периодах. В третьем — разбегались. Что-то пошло. Наверное, оковы уже слетели, когда счёт стал 0:4. Отступать было некуда, разыгрались. Будем надеяться, это перенесётся на следующий матч. Спасибо болельщикам, что поддерживали, ребята стараются. Стопроцентно, будет лучше на следующую игру.



Почему не поменяли вратаря? Наверное, не его гол был третий, он отбил, это было добивание. Винить его в третьей шайбе не получается. Плюс там игра уже — Макаров холодный, тяжело было бы ему войти при счёте 0:3. Посчитали, лучше пусть Ежов доиграет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо» в Нижнекамске