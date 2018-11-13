Уилсон: меня заклеймили в НХЛ как грязного игрока, никогда не хотел такой участи

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал окончание своей дисквалификации, которую сократили с 20 матчей до 14.



«Некоторое время ты просыпаешься и надеешься, надеешься, надеешься… Я просто смотрел на календарь и думал, что буду готов, когда настанет время 21-й игры в чемпионате. Но я должен был быть готов и к тому, что я сумею вернуться раньше.



Боюсь ли я быть заклеймённым как грязный игрок? Думаю, это уже произошло. Никогда не хотел быть включённым в подобную категорию, когда рос. Никогда не хотел, чтобы меня постигла такая участь, но это произошло очень быстро.У меня не было подобной репутации, но пара инцидентов изменили мнение. Люди огорчены», — приводит слова игрока Washington Post.