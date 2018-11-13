Анкипанс: рижское «Динамо» оказалось на сантиметр лучше «Нефтехимика»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги выигранной встречи с «Нефтехимиком» (4:3).



«Хорошая игра. Хороший противник. Тяжело с таким соперником играть. У нас была хорошая реализация моментов. Это, наверное, и решило исход матча. В конце игры противник хорошо сыграл в большинстве и в принципе мог вытянуть матч. Всё же мы сегодня на сантиметр были лучше», — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо» в Нижнекамске

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке рижская команда обеспечила себе преимущество в два гола благодаря точным броскам Гинтса Мейи и Кевина Кларка. В третьем периоде «Динамо» забило ещё два гола усилиями Мейи и Рихардса Марениса. «Нефтехимик» ответил шайбами Эмиля Галимова и дублем Йоонаса Няттинена, но не сумел перевести встречу в овертайм.