Юрзинов-ст: может быть, хватить гонять тренеров в КХЛ, как зайцев?

Заслуженный тренер Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о тренерских отставках в КХЛ.

«Шесть отставок в КХЛ за два с небольшим месяца — не многовато? Абсолютно с вами согласен! И хочу спросить руководителей клубов: может быть, хватить гонять тренеров, как зайцев? При этом на уволенных специалистов вешают клеймо, а сами клубные менеджеры, как ни в чём не бывало, продолжают сидеть на своих местах. Пригревшись, со своих стульев они не слезают. И не несут никакой ответственности! Если вы увольняете тренера, тогда разделите с ним ответственность и тоже уйдите в отставку.

И ведь самое страшное, что потом за отправленным в отставку специалистом тянется шлейф так называемого общественного мнения: вот, мол, тот-то там-то не смог ничего сделать. А посмотрите, как бережно к своим тренерам относятся в той же Финляндии! И не только в своей стране: в «Куньлуне» сейчас Юсси Тапола работает, в Швейцарии — сразу три специалиста. А уж про Юкку Ялонена, который курсирует между сборной Суоми и «Йокеритом», нечего и говорить.

А когда мы возвращаемся к нашим тренерам, возникает вопрос: почему Буцаев нигде на высоком уровне не работает, почему Сергей Немчинов не востребован в КХЛ? В России достаточно хороших молодых специалистов — почему все они не при деле? Герман Титов, Вадим Епанчинцев, теперь вот Гулявцев — тоже теперь без работы. И главное, как легко их клубные боссы убирают — словно пальцами щелкают. А ведь это опытные люди, которые и поиграли, и поработали на высоком уровне, многие имеют зарубежный опыт. К сожалению, не умеют у нас ценить специалистов, обладающих таким опытом», — приводит слова Юрзинова-старшего «Спорт день за днём».