Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забил свой первый гол в сезоне

Российский защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился своей первой заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Миннесотой Уайлд» (завершился 1-й период, счёт — 2:0 в пользу «Кэпиталз») защитник забросил в первом периоде на 7-й минуте, ассистентами выступили Ларс Эллер

и Андре Бураковски.

Эта шайба стала 3-м результативным очком Орлова в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 127 (31+96) баллами за результативность в 372 матчах.

Видео гола также доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.

Напомним, в 2018 году Орлов стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

