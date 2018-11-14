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Гол Дадонова принёс «Флориде» победу над «Филадельфией»

Гол Дадонова принёс «Флориде» победу над «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. Для «Флориды» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Пантерз» Роберто Луонго, который совершил 30 сейвов. Победную шайбу в составе гостей забросил Евгений Дадонов. Единственный гол «Филадельфии» на счету Якуба Ворачека.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 49 секунд, два раза бросил по воротам, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Флориды» Богдан Киселевич совершил 4 силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Экблад (Ватрано, Хоффман) – 28:15 (5x4), 0:2 – Дадонов (Барков) – 37:35 (5x5), 1:2 – Ворачек (Линдблом, Кутюрье) – 43:55 (5x5)
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