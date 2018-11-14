«Нью-Джерси» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Питтсбурга» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка. Голкипер хозяев Кейт Кинкейд отразил 29 бросков из 31. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 43 секунды, отметился передачей и окончил матч с показателем «-1».

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Дублем в составе победителей отметился Том Кюнхакль. У Николая Голдобина «-2».