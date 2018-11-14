Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Нью-Джерси» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Нью-Джерси» и «Айлендерс» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Питтсбурга» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка. Голкипер хозяев Кейт Кинкейд отразил 29 бросков из 31. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 43 секунды, отметился передачей и окончил матч с показателем «-1».

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Дублем в составе победителей отметился Том Кюнхакль. У Николая Голдобина «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Зейджак (Холл, Сиверсон) – 00:28 (5x5), 1:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 13:57 (5x5), 2:1 – Сиверсон (Холл, Братт) – 28:06 (5x5), 2:2 – Гюнцель (Кросби, Кессел) – 44:04 (5x5), 3:2 – Холл (Зейджак, Палмьери) – 48:07 (5x5), 4:2 – Холл (Ноэсен) – 59:33 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 2
3:1, 0:1, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Лайпсик (Хорват, Дель Зотто) – 02:48 (5x5), 1:1 – Кюнхакль (Комаров, Фильппула) – 05:11 (5x5), 2:1 – Бейли (Барзал) – 05:56 (5x5), 3:1 – Эберле (Нельсон, Лэдд) – 14:50 (5x5), 3:2 – Виртанен (Эрикссон, Лайпсик) – 22:51 (5x4), 4:2 – Кюнхакль (Эберле, Нельсон) – 43:26 (5x5), 5:2 – Клаттербак (Барзал, Бойчук) – 57:06 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент