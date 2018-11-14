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«Тампа» без Василевского в гостях проиграла «Баффало»

«Тампа» без Василевского в гостях проиграла «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Для «Баффало» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. Голкипер «Баффало» Картер Хаттон совершил 29 сейвов.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 29 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник «молний» Михаил Сергачёв трижды бросил по воротам и совершил 5 силовых приёмов. Андрей Василевский участие в матче не принимал.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» разгромил «Аризону Койотс» — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Скиннер (Райнхарт, Больё) – 17:45 (5x5), 2:0 – Окпосо (Шири, Больё) – 25:43 (5x5), 2:1 – Чирелли (Киллорн, Гурд) – 25:58 (5x5)
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