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Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, набравший 3 (2+1) очка. По два балла за результативность набрали Андре Бураковски (1+1) и Ларс Эллер (0+2). Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли отразил 25 бросков. Голами в составе «Миннесоты» отметились Микко Койву и Мэтт Дамба.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 51 секунду, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». На счету Евгения Кузнецова также результативная передача и показатель «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 5
0:2, 1:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Орлов (Эллер, Бураковски) – 06:33 (5x5), 0:2 – Уилсон (Орлов, Кузнецов) – 19:32 (5x5), 0:3 – Бураковски (Эллер, Коннолли) – 23:13 (5x5), 1:3 – Койву – 31:57 (5x5), 1:4 – Орлов (Овечкин, Нисканен) – 47:23 (5x5), 1:5 – Оши (Бекстрём, Врана) – 49:48 (5x5), 2:5 – Дамба (Койву, Фолиньо) – 54:08 (5x4)
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