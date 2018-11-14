Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, набравший 3 (2+1) очка. По два балла за результативность набрали Андре Бураковски (1+1) и Ларс Эллер (0+2). Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли отразил 25 бросков. Голами в составе «Миннесоты» отметились Микко Койву и Мэтт Дамба.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 51 секунду, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». На счету Евгения Кузнецова также результативная передача и показатель «+2».