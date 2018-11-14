Форвард «Флориды» Хоффман набрал очки в 13-м матче подряд, повторив рекорд Буре

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1).

28-летний канадский форвард поучаствовал в заброшенной шайбе защитника «пантер» Аарона Экблада. Таким образом, Хоффман продлил серию с набранными очками до 13 матчей, повторив рекорд франшизы, который принадлежал Павлу Буре.

В этой встрече голом отметился российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. Забросив восьмую шайбу в сезоне, Дадонов продлил результативную серию до 12 матчей.

Видео гола Аарона Экблада, в котором поучаствовал Хоффман, можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19