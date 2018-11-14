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«Эдмонтон» прервал серию из четырёх поражений, дома разгромив «Монреаль»

«Эдмонтон» прервал серию из четырёх поражений, дома разгромив «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Ойлерз» удалось прервать серию из четырёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность набрали форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (1+2) и Коннор Макдэвид (0+3). Заброшенными шайбами в составе «Ойлерз» также отметились: Беннинг, Каджула, Ньюджент-Хопкинс, Рассел и Нурс. Голкипер хозяев Микко Коскинен отразил 27 бросков из 29.

Самым результативным в составе «Канадиенс» стал нападающий Эндрю Шоу, в активе которого гол и результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
6 : 2
2:1, 1:1, 3:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Беннинг (Макдэвид, Драйзайтль) – 03:13 (5x5), 1:1 – Доми (Шоу, Юульсен) – 05:45 (5x5), 2:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 16:31 (5x5), 2:2 – Шоу (Друен, Питри) – 21:10 (5x5), 3:2 – Каджула (Шьяссон, Беннинг) – 23:05 (5x5), 4:2 – Ньюджент-Хопкинс (Строум, Рассел) – 45:36 (5x5), 5:2 – Рассел (Гравел, Хайра) – 52:14 (5x5), 6:2 – Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 58:04 (5x5)
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