«Эдмонтон» прервал серию из четырёх поражений, дома разгромив «Монреаль»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Ойлерз» удалось прервать серию из четырёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность набрали форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (1+2) и Коннор Макдэвид (0+3). Заброшенными шайбами в составе «Ойлерз» также отметились: Беннинг, Каджула, Ньюджент-Хопкинс, Рассел и Нурс. Голкипер хозяев Микко Коскинен отразил 27 бросков из 29.

Самым результативным в составе «Канадиенс» стал нападающий Эндрю Шоу, в активе которого гол и результативная передача.