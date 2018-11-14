«Аризона» подписала контракт с Джейкобом Чикраном на $ 27,6 млн

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» подписала новый контракт с защитником Джейкобом Чикраном, информирует официальный сайт лиги. Соглашение рассчитано на шесть лет со средней зарплатой в $ 4,6 млн (общая сумма контракта — $ 27,6 млн).

«Мы очень рады подписать Джейкоба на шесть лет. Это молодой и высококвалифицированный защитник, которого ожидает светлое будущее. Последние пару лет он преодолевал трудности, борясь с травмами, но мы по-прежнему уверены, что у него есть всё, чтобы стать одним из наших основных игроков на годы вперёд», – сказал генеральный менеджер «Койотс» Джон Чайка.

20-летний защитник пропустил начало сезона-2018/19, так как продолжал восстановление после перенесённой в апреле операции на колене. В игре с «Детройт Ред Уингз» (1:6) Чикран дебютировал в этом сезоне.