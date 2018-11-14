Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Питтсбурга» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ. Российский форвард дебютировал в североамериканской лиге в сезоне-2006/07. За 13 сезонов в лиге воспитанник магнитогорского хоккея забросил 377 шайб и сделал 574 результативные передачи. В игре с «Дэвилз» Малкин провёл на льду 21 минуту 43 секунды, отметился голевой передачей и показателем полезности «-1».

Последовательно «Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии неудач «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), а сегодня проиграл «Дэвилз». Команда Майка Салливана покинула зону плей-офф, опустившись уже на 14-е место в Восточной конференции.