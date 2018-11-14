Том Уилсон забил гол и подрался в первом матче после дисквалификации

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

Одним из самых заметных лиц матча стал нападающий «столичной» команды Том Уилсон. Для него эта игра стала первой в сезоне НХЛ. Вчера, 13 ноября, независимый арбитр принял решение о сокращении дисквалификации Уилсона с 20 до 14 матчей, благодаря чему Том получил шанс сыграть с «Уайлд». В первом матче после дисквалификации Том Уилсон забил гол и подрался с Маркусом Фолиньо.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Примечательно, что после заброшенной шайбы Уилсону был выписан малый штраф за атаку на вратаря.