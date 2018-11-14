«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 2:1. Видеообзор матча

«Баффало Сэйбрз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Для «Баффало» эта победа стала третьей кряду.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. Голкипер «Баффало» Картер Хаттон совершил 29 сейвов.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 29 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник «молний» Михаил Сергачёв трижды бросил по воротам и совершил 5 силовых приёмов. Андрей Василевский участие в матче не принимал.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.