Форвард «Монреаля» Доми забил за 18 матчей больше, чем за весь прошлый сезон

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Монреаль Канадиенс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с крупным счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Ойлерз» удалось прервать серию из четырёх поражений.

Форвард «Монреаля» Макс Доми отметился заброшенной шайбой, которая стала для канадского нападающего 10-й в этом сезоне. В прошлом сезоне, выступая за «Аризону Койотс», он не смог этого сделать за все 82 матча сезона, забросив только девять шайб.

Видео гола Доми также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Личный рекорд Доми – 18 голов в 81 матче сезона-2015/16, который был для него дебютным на уровне НХЛ.