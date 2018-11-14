«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 4:2. Видеообзор 800-го матча Евгения Малкина в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Питтсбурга» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ. Российский форвард дебютировал в североамериканской лиге в сезоне-2006/07. За 13 сезонов в лиге воспитанник магнитогорского хоккея забросил 377 шайб и сделал 574 результативные передачи. В игре с «Дэвилз» Малкин провёл на льду 21 минуту 43 секунды, отметился голевой передачей и показателем полезности «-1».