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НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские хоккеисты не попали в число лучших игроков.

Главным героем дня стал канадский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Таким образом, Холл принял участие во всех голах своей команды.

Второй звездой стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, забросивший победную шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз» (5:4). Канадский форвард достиг отметки в 400 голов за карьеру в НХЛ.

Замкнул тройку лучших защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Грин, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной Койотс» (6:1).

Джо Торнтон забросил 400-ю шайбу в НХЛ
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