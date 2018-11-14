Кюнхакль — о шедевре: только спустя 10 секунд осознал, что забил

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Том Кюнхакль прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (5:2). Немецкий форвард поразил ворота шведского вратаря «косаток» Якоба Маркстрёма броском «из-за уха» из положения лёжа.

«Я падал и просто попытался бросить в створ. Думаю, мне сильно повезло, что шайба залетела в ворота. Я посмотрел на Комарова, который подкатился ко мне и сказал: «Эй, ты забил гол». Лично я только спустя 10 секунд осознал, что шайба в воротах. Конечно, это везение, но знаете, я слышал, что порой случаются хорошие вещи, когда бросаешь по воротам», — цитирует Кюнхакля официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».

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