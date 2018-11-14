Все голы победного матча молодёжной сборной России с командой QMJHL в суперсерии

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В пятой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии стал 3-2.



Главным героем встречи стал голкипер сборной России Пётр Кочетков, который отразил 33 броска из 34. По два балла за результативность в составе россиян набрали: Иван Муранов (1+1), Никита Шашков (1+1), Иван Чехович (1+1), Павел Колтыгин (0+2) и Александр Хованов (0+2).

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

16 ноября команда Валерия Брагина проведёт второй матч со сборной главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Встреча начнётся в 03:00 мск.