Кучеров — о своей игре: очень неприятно не забивать

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» (1:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Не забивать очень неприятно. Сегодня у меня были моменты, и у меня добавилось уверенности. Но гол у меня забить не получилось. У нас не получилось. То есть мы забили один раз, но этого не хватило. Шансы у нас были, но стоит отдать должное их вратарю», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. Голкипер «Баффало» Картер Хаттон совершил 29 сейвов.

Кучеров провёл на льду 22 минуты 29 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник «молний» Михаил Сергачёв трижды бросил по воротам и совершил 5 силовых приёмов. Андрей Василевский участия в матче не принимал.