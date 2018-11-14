«Сочи» расторг контракт с Артёмом Подшендяловым

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Артёмом Подшендяловым, информирует официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий не сумел набрать ни одного очка в пяти матчах регулярного чемпионата, заработав две штрафные минуты и показатель полезности «-4». Артём проводил на льду 12 минут 34 секунды. После этого игрок, пройдя через список отказов, отправился в ХК «Рязань». В ВХЛ Артём сыграл четыре матча, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи при полезности «+3».



В минувшем сезоне Подшендялов сыграл в 15 матчах за московское «Динамо» и набрал 3 (1+2) очка, после чего продолжил карьеру в «Спартаке», где набрал 12 (6+6) очков в 40 играх.