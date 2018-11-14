Житник: позиции Панарина в «Коламбусе» не так крепки, это бизнес, ничего личного

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о возможности обменов с участием Ильи Ковальчука и Артемия Панарина.

«Обмен Ковальчука? При жёстком потолке зарплат трансферы-блокбастеры с участием игроков на крупных и длинных контрактах — это большая редкость, ведь таких хоккеистов очень тяжело оперативно вписать в клубную платёжку. Наверное, если говорить о сделках с участием российских легионеров, куда вероятнее обмен Артемия Панарина из «Коламбуса». У Панарина завершается контракт, в нынешней ситуации игрок — самый ликвидный актив. Но нужно понимать, что чем ближе Юрьев день и закрытие обменов, тем ниже трансферная цена Панарина. С другой стороны, «Коламбус» уверенно идёт в зоне плей-офф, и сейчас расставание с Панариным болельщики не совсем поймут, оно может ухудшить кубковые шансы команды.

Нынешние проблемы и Панарина, и голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского предсказывались ещё летом. Когда игроки выходят на контрактный сезон, заранее афишируя свой уход из клуба, можно и нужно ожидать внутренних трений. И не случайно мы видим, что на месте Бобровского всё чаще наигрывается другой вратарь, да и позиции Панарина уже не так крепки. Это политика в принципе любого клуба — дополнительные шансы получают те игроки, перспективы которых в команде более очевидны. Как говорится, ничего личного, только бизнес», — цитирует Житника Russia-Hockey.