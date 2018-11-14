Халтон: нападающие сборной QMJHL были не готовы к российскому сопротивлению

Главный тренер сборной юниорской лиги Квебека Джим Халтон подвёл итоги первого матча с молодёжной сборной России (1:5) в рамках суперсерии с командами CHL (2-3).

«У них не было много моментов, но это хорошая команда, и она использовала свои шансы. Мы ждали от россиян той игры, которую они показали. Их защитники очень активны, сразу выдвигаются на нападающих, и нам приходилось играть через заброс. Думаю, для наших ребят это стало сюрпризом. У нас яркие нападающие, которые любят забивать в быстрых атаках, они были не совсем готовы к такому сопротивлению.

Однако серия длится шесть матчей, наши ребята уже не раз были в подобных ситуациях. Надо разобрать ошибки и хорошо сыграть в последнем матче. Надеюсь, выиграем серию по буллитам», — отметил Халтон.