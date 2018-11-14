Генменеджер «Вашингтона»: Уилсону придётся отказаться от некоторых приёмов

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение сократить дисквалификацию форварда Тома Уилсона.

«Мы несколько раз говорили с ним в последнее время. Ему надо отказаться от некоторых хитов, потому что он очень рискует. Их рассматривают под определённым ракурсом. Нет смысла атаковать соперника, который находится в невыгодном положении. Ему придётся отказаться от некоторых силовых приёмов. Он часто атаковал соперника слишком жёстко, и эти приёмы выглядели ужасно. Он должен рассчитывать силу атаки.



Он приносит пользу звену и команде, играя в тело. Он применил, по-моему, 1100 силовых приёмов, два раза его дисквалифицировали за удары в голову. Это много. Если он хочет и дальше играть жёстко, он должен отказаться от некоторых приёмов. Мне кажется, что он очень хорошо понял, как к ним относится лига», – цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Независимый судья сократил дисквалификацию нападающего «Вашингтона» с 20 до 14 матчей. Также игроку вернут 378 тыс. от потерянной за время дисквалификации зарплаты в $ 1,26 млн. Хоккеист был наказан за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту во время предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре.