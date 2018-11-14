Бирюков: ехать за деньгами в «Буран» — смешно, Кольцов сам сможет содержать клуб

Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков прокомментировал заключение контракта с Кириллом Кольцовым.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Кирилла за то, что он пошёл на этот шаг. Действительно, игрока такого калибра в нашем клубе ещё не было, и неизвестно, появится ли вообще. Для нас это большая удача. И, конечно, мы адекватно оцениваем ситуацию и понимаем, что он к нам приехал на какой-то срок. Но у нас сейчас открыто это место – место лимитчика, и, в конце концов, почему бы и нет? И как я уже говорил, нам очки нужны прямо сейчас. Плюс это хороший опыт для нас для всех. И для руководителей, и для тренеров, и для ребят. Кирилл Кольцов – если не самый лучший, то один из самых лучших отечественных защитников всего чемпионата на протяжении многих лет. Он очень много раз выигрывал кубки, а у нас сейчас победы — это больная тема. Поэтому мы убеждены, что он вселит уверенность в ребят, и это будет такой хороший энергетический толчок для всей команды. Помощь не только на льду, но и в раздевалке.

Лично для меня это тоже большой опыт – поработать с таким человеком. Мы очень счастливы, что заполучили его хоть на какое-то время. И думаю, для болельщиков это тоже большой сюрприз. Он прошёл медицину, подписал контракт, находится в команде. Хотел бы отметить, что человек приехал сюда не отбывать номер. Первым делом он спросил, какие у нас тренировки, какая у нас тактика, сколько времени он может проводить на льду, в тренажёрном зале и так далее. Человек — профессионал с большой буквы. Он, как только сюда приехал, сразу «поселился» на льду и в тренажёрном зале.

Говорят, что он приехал сюда за бешеные деньги? Мне кажется, ехать за деньгами в «Буран» — это смешно. Когда Кирилл подписывал контракт, он даже не посмотрел на сумму. Потому что всем понятно, что он сюда поехал не за… ну это реально смешно. Кирилл один сможет содержать наш клуб, так что говорить о деньгах – это глупо», — цитирует Бирюкова официальный сайт «Бурана».