Хуснутдинов: Кросби и Макдэвид — идеал хоккея, стараюсь за ними следить

Нападающий сборной России U17 Марат Хуснутдинов рассказал о хоккеистах, за игрой которых он пристально следит.



«Кумиры в моём амплуа? Коннор Макдэвид и Сидни Кросби. Мне кажется, сейчас они — это идеал хоккея. Стараюсь за ними максимально следить. Когда мы были в Канаде, это было удобно ещё и в бытовом плане: матчи НХЛ начинались в восемь часов вечера, как у нас в России в КХЛ. Можно их смотреть не среди ночи.



Всей командой собирались у телевизора — всё-таки лучшая лига мира, такое нельзя пропускать. Вживую, правда, не было шансов посмотреть — нам надо было готовиться к турниру, а от Сент-Джона до Торонто ехать пять часов», — приводят слова Хуснутдинова «Известия».



Хуснутдинов стал победителем Кубка вызова. В решающем матче россияне обыграли финнов со счётом 2:1. В этой встрече форвард отметился результативной передачей.

Хуснутдинов: выиграть Кубок Вызова — это действительно дорогого стоит