Джонатан Куик вернётся в состав «Лос-Анджелеса» не раньше декабря

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик вернётся в состав команды не раньше следующего месяца. Об этом заявил генеральный менеджер «королей» Роб Блэйк.



«Куику нужно ещё несколько недель. Надеюсь, что он начнёт кататься дней через 10. Так что ему ещё надо поработать. Я бы рассчитывал на декабрь», — приводит слова Куика официальный сайт НХЛ.



32-летний вратарь перенёс хирургическое вмешательство на повреждённом мениске. Американец получил повреждение в ходе тренировочного занятия. В этом сезоне Куик провёл четыре матча, в которых потерпел четыре поражения. Он отразил 84,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,55.



В лазарете калифорнийского клуба находится ещё один вратарь, Джек Кэмпбелл, повредивший мениск. Его возвращение в строй состоится через четыре-шесть недель.

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