Первый тренер Подколзина: Васю не надо мотивировать, он сам хочет развиваться

Игорь Декин, первый тренер нападающего СКА Василия Подколзина, рассказал о сильных сторонах молодого хоккеиста.



«Вася – очень редкий по нынешним временам парень, которого не надо подталкивать, мотивировать: он сам обожает хоккей и стремится развиваться. Я убеждён, что талант – это только 10-15% от итогового успеха, остальное – труд и пахота. Поверьте, одарённее Васи за эти годы было очень много ребят.



Пусть у Подколзина нет такой пластики, как у того же Кузьменко, но Вася всегда брал мощью, у него силовая обводка. Кто-то уже сравнивает его с Ничушкиным, но Валера вылезает на ворота от борта, а Подколзин прёт по центру», — цитирует Декина официальный сайт КХЛ.



Подколзин стал первым хоккеистом, родившимся в XXI веке и сыгравшим в КХЛ. Он вышел на лёд в домашней игре с «Автомобилистом» (5:2).

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