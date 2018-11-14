«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил Александра Георгиева в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил голкипера Александра Георгиева в фарм-клуб в АХЛ, информирует пресс-служба «синерубашечников». В обратном направлении проследовал чешский вратарь Марек Мазанец.



В этом сезоне 22-летний россиянин провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. Георгиев одержал три победы при одном поражении, отражая 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,62. Последний матч российского вратаря состоялся 10 ноября, когда «Рейнджерс» обыграли в серии буллитов «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 Б).



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 российский голкипер провёл 10 матчей за основную команду, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 3,15 и проценте отражённых бросков 91,8.

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