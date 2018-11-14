В матче «Барыс» — «Амур» команды забросили семь шайб за период

«Барыс» и «Амур» выдали результативный первый период в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Астане. По итогам 20 минут гости выигрывают со счётом 4:3. Команды повторили рекорд лиги, забросив семь шайб за один период.



В составе хозяев результативными бросками отметились Андре Петерссон (дважды) и Никита Михайлис, у подопечных Николая Борщевского заброшенные шайбы на счету Вячеслава Ушенина, Игоря Руденкова, Александра Горшкова и Артёма Железкова.

Посмотреть видеообзор первого периода можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 25 матчей. На счету дальневосточной команды 16 баллов в 26 встречах, подопечные Николая Борщевского располагаются на 11-й строчке.