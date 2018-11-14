«Барыс» — «Амур»: голкипер хозяев Хенрик Карлссон оформил две голевые передачи

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон записал на свой счёт две результативные передачи в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».



Шведский вратарь поучаствовал в голах Андре Петерссона и Никиты Михайлиса. После первого игрового отрезка хозяева проигрывают со счётом 3:4, при этом обе команды повторили рекорд лиги, забросив семь шайб за один период.

Посмотреть видео третьего гола «Барыса» с результативной передачей Карлссона можно на официальном сайте КХЛ.



«Барыс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 25 матчей. На счету дальневосточной команды 16 баллов в 26 встречах, подопечные Николая Борщевского располагаются на 11-й строчке.