«Сибирь» проиграла «Куньлуню», потерпев шестое поражение подряд

«Сибирь» встречалась с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



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Подопечные Александра Андриевского открыли счёт на второй минуте благодаря точному броску Максима Казакова, но гости восстановили равновесие ещё до сирены на первый перерыв – автором заброшенной шайбы стал Майкл Латта, реализовавший большинство. Во втором периоде хозяев вывел вперёд Жильбер Брюле, отличившийся в формате «5 на 4», но в третьем игровом отрезке «драконы» дважды поразили ворота новосибирцев с интервалом в 1 минуту 17 секунд стараниями Оскара Бартулиса и Джастина Фонтейна. В концовке окончательный счёт установил Юхан Сундстрём, поразивший пустые ворота.



«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, а китайский клуб одержал вторую победу в последних шести играх.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.