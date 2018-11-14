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«Сибирь» проиграла «Куньлуню», потерпев шестое поражение подряд

«Сибирь» проиграла «Куньлуню», потерпев шестое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» встречалась с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

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Подопечные Александра Андриевского открыли счёт на второй минуте благодаря точному броску Максима Казакова, но гости восстановили равновесие ещё до сирены на первый перерыв – автором заброшенной шайбы стал Майкл Латта, реализовавший большинство. Во втором периоде хозяев вывел вперёд Жильбер Брюле, отличившийся в формате «5 на 4», но в третьем игровом отрезке «драконы» дважды поразили ворота новосибирцев с интервалом в 1 минуту 17 секунд стараниями Оскара Бартулиса и Джастина Фонтейна. В концовке окончательный счёт установил Юхан Сундстрём, поразивший пустые ворота.

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, а китайский клуб одержал вторую победу в последних шести играх.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 4
1:1, 1:0, 0:3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Казаков (Саюстов) – 01:05 (5x5), 1:1 – Латта (Мертл, Виклунд) – 15:24 (5x4), 2:1 – Брюле (Пельтола, Шаров) – 37:00 (5x4), 2:2 – Бартулис (Ип) – 50:30 (5x5), 2:3 – Фонтейн (Витасек, Мертл) – 51:47 (5x5), 2:4 – Латта – 59:59 (en)
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