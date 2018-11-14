«Спартак» — «Автомобилист»: в состав гостей вернулись Василевский и Трямкин

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Автомобилистом», который состоится сегодня, 14 ноября, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кулик — Калинин, Лисин — Максвелл — Никонцев;
Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Гончаров — Провольнев, Филатов — Ганзл — Хохлачёв;
Лещенко — Воронин — Косов, Цыплаков, Кравченко.
«Автомобилист»:
Сохатский (Гросс);
Вишневский — Лямин, Доус — Да Коста — Голышев;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Паре-Секстон;
Василевский — Трямкин, Крикунов — Литовченко — Гареев;
Переляев, Обидин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.
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