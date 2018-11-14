Латта — о матче с «Сибирью»: «Куньлунь» великолепно проявил себя в меньшинстве

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Майкл Латта прокомментировал выездную победу своей команды в матче с новосибирской «Сибирью» (4:2).



«Очень непростой матч получился, очень много удалений, игра со стороны обеих команд была агрессивная, боевая. У нас был план на игру, но «Сибирь» дважды выходила вперёд в счёте, и пришлось заново искать игровой ритм. К счастью, удалось нащупать ключи к воротам соперника.



Чем обусловлены многочисленные удаления? Мы хотели сыграть максимально интенсивно и агрессивно, потому что для «Куньлуня» это был первый матч после долгого перерыва. Это помогло обрести нужные эмоции и скорость, да и в целом работу проделали неплохую. Ключевым моментом матча могу назвать второй период, когда у «Сибири» было много большинства, но наша спецбригада меньшинства сыграла просто великолепно, это было здорово. А когда защитники ошибались, выручал Браст», — сказал Латта в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

Тапола: КХЛ такая лига, что вчера есть шесть защитников, а сегодня некому играть