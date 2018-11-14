«Амур» одержал выездную победу над «Барысом», команды забросили 11 шайб на двоих

«Барыс» встречался с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и закончилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Николая Борщевского.

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В первом периоде команды забросили совместными усилиями семь шайб. В составе хозяев дважды отличился Андре Петерссон и Никита Михайлис, у гостей – Вячеслав Ушенин, Игорь Руденков, Александр Горшков, Артём Железков. Во втором периоде на голы Кирилла Рассказова и Антона Лазарева хозяева ответили результативным броском Романа Старченко. На старте третьего периода Патрис Кормье сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

«Барыс» прервал серию из трёх побед, а дальневосточный клуб выиграл впервые за пять игр регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.