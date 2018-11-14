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«Амур» одержал выездную победу над «Барысом», команды забросили 11 шайб на двоих

«Амур» одержал выездную победу над «Барысом», команды забросили 11 шайб на двоих
Хоккей / КХЛ

«Барыс» встречался с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и закончилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Николая Борщевского.

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В первом периоде команды забросили совместными усилиями семь шайб. В составе хозяев дважды отличился Андре Петерссон и Никита Михайлис, у гостей – Вячеслав Ушенин, Игорь Руденков, Александр Горшков, Артём Железков. Во втором периоде на голы Кирилла Рассказова и Антона Лазарева хозяева ответили результативным броском Романа Старченко. На старте третьего периода Патрис Кормье сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

«Барыс» прервал серию из трёх побед, а дальневосточный клуб выиграл впервые за пять игр регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
5 : 6
3:4, 1:2, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Петерссон (Кормье) – 04:07 (5x4), 1:1 – Ушенин Вячеслав (Корягин, Ушенин Владислав) – 09:11 (5x5), 1:2 – Руденков – 13:24 (4x4), 1:3 – Горшков (Ушенин Вячеслав, Ушенин Владислав) – 14:30 (5x5), 2:3 – Петерссон – 15:02 (5x5), 2:4 – Железков (Величкин) – 16:50 (5x5), 3:4 – Михайлис (Диц, Карлссон) – 19:08 (5x4), 3:5 – Рассказов (Ушенин Владислав, Горшков) – 21:10 (5x5), 4:5 – Старченко (Петерссон, Диц) – 29:48 (5x5), 4:6 – Лазарев (Пьянов, Мурыгин) – 30:39 (5x5), 5:6 – Кормье (Маклюков, Даллман) – 43:39 (5x5)
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