СКА и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 19:30 мск.
В составе питерских «армейцев» отсутствуют голкипер Игорь Шестёркин, защитник Патрик Херсли и форвард Павел Дацюк. С капитанской нашивкой команду выведет форвард Сергей Плотников.
СКА:
Хелльберг (Лысенков);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;
Токранов – Белов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Хафизуллин – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Плотников;
Земчёнок, Кручинин – Каблуков – Ли, Морозов.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Мищенко – Антропов, Коньков – Вихарев – Бутузов;
Кубат – Таратунин, Зайцев – Полак – Говорка;
Козловский – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Кармашков – Таталин, Глазачев – Мерескин – Воронин.
СКА — «Адмирал»: в заявке «армейцев» отсутствуют Шестёркин, Херсли и Дацюк