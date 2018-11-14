СКА — «Адмирал»: в заявке «армейцев» отсутствуют Шестёркин, Херсли и Дацюк

СКА и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 19:30 мск.



В составе питерских «армейцев» отсутствуют голкипер Игорь Шестёркин, защитник Патрик Херсли и форвард Павел Дацюк. С капитанской нашивкой команду выведет форвард Сергей Плотников.



СКА:



Хелльберг (Лысенков);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;

Токранов – Белов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Хафизуллин – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Плотников;

Земчёнок, Кручинин – Каблуков – Ли, Морозов.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Мищенко – Антропов, Коньков – Вихарев – Бутузов;

Кубат – Таратунин, Зайцев – Полак – Говорка;

Козловский – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Кармашков – Таталин, Глазачев – Мерескин – Воронин.