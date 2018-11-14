«Питтсбург» обменял Карла Хагелина в «Лос-Анджелес» на Таннера Пирсона

«Питтсбург Пингвинз» обменял нападающего Карла Хагелина на форварда «Лос-Анджелес Кингз» Таннера Пирсона, сообщает пресс-служба клуба из Пенсильвании.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

На счету Хагелина одна заброшенная шайба и две результативные передачи в 16 играх нынешнего регулярного чемпионата. Швед заработал показатель полезности «+2» и 12 минут штрафного времени.



В нынешнем сезоне 26-летний Пирсон провёл 17 матчей в рамках регулярного чемпионата, на его счету одна результативная передача при показателе полезности «-9» и восьми минутах штрафного времени.

Пирсон защищал цвета «королей» с сезона-2012/13, 30-летний Хагелин выступал за клуб из Пенсильвании с 2016 года.

«Питтсбург» проиграл шесть последних матчей из семи. Подопечные Майка Салливана дважды проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии неудач «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), а затем проиграл «Дэвилз» (2:4).



Сегодня, 14 ноября, «пингвины» продлили контракт с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом.