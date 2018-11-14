СКА — «Адмирал»: защитник «армейцев» Рундблад забил впервые с октября 2017 года

Защитник СКА Давид Рундблад поразил ворота «Адмирала» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Шведский защитник отметился результативным броском на 7-й минуте второго периода. Он реализовал большинство, в роли ассистентов выступили Николай Прохоркин и Никита Гусев. Это первый гол Рундблада в КХЛ с 9 октября 2017 года.

Видео гола Рундблада в ворота «Адмирала» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



До сегодняшнего матча скандинавский хоккеист провёл семь матчей в нынешнем сезоне и смог отметиться двумя результативными передачами. Стоит отметить, что матч с приморским коллективом пропускает защитник Патрик Херсли.

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