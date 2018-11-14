Уилсон: как только ты возвращаешься в раздевалку, то просто нет ощущения лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился эмоциями после первого матча в нынешнем сезоне. На счету форварда заброшенная шайба, к тому же он подрался в игре с «Миннесотой Уайлд» (5:2).



«Был хороший день, приятно вернуться. Тяжело смотреть за ребятами со стороны, но как только ты возвращаешься в раздевалку, проходишь всю рутину, то просто нет ощущения лучше», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.



13 ноября независимый арбитр принял решение о сокращении дисквалификации Уилсона с 20 до 14 матчей, благодаря чему Том получил шанс сыграть с «Уайлд».



В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.