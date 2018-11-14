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«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Витязя», Стоу оформил дубль

«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Витязя», Стоу оформил дубль
Хоккей / КХЛ

«Витязь» принимал «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Подольске и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу челябинского клуба.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

Гости вышли вперёд за 25 секунд до первого перерыва, после того как Виталий Кравцов реализовал численное преимущество. Во втором игровом отрезке преимущество уральцев закрепил Райан Стоу, однако хозяева сумели отыграть один гол: Денис Кокарев сократил отставание за три секунды до сирены на второй перерыв. В заключительном периоде Артём Швец-Роговой отличился в меньшинстве, а затем Александр Сёмин реализовал буллит. В концовке Ник Бэйлен восстановил паритет, а в овертайме победу гостям принёс Стоу.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 4
0:1, 1:1, 2:1, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Кравцов (Глинкин) – 19:35 (5x4), 0:2 – Стоу (Томас) – 31:09 (5x5), 1:2 – Кокарев (Сёмин, Гривик) – 39:57 (5x5), 2:2 – Швец-Роговой – 44:08 (4x5), 3:2 – Сёмин – 55:24 (бул), 3:3 – Бэйлен (Исаев, Стоу) – 58:29 (6x5), 3:4 – Стоу (Бэйлен, Томас) – 60:18 (3x3)
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