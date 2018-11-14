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«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив в овертайме «Спартаку»

«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив в овертайме «Спартаку»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» выиграл у «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде в ворота хозяев влетела шайба, автором которой стал Дэн Секстон. Во втором периоде на голы Артёма Гареева и Секстона спартаковцы ответили шайбой Ильи Зубова. В третьем игровом отрезке красно-белые сумели восстановить равновесие благодаря дублю Александра Хохлачёва и перевели игру в овертайм, где победу хозяевам принёс Вячеслав Лещенко.

«Автомобилист» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне, но при этом продлил серию поражений до двух встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 3
0:1, 1:2, 2:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Секстон (Паре) – 08:50 (5x5), 0:2 – Гареев (Трямкин, Лямин) – 28:40 (5x5), 1:2 – Зубов (Даугавиньш) – 29:31 (5x4), 1:3 – Секстон (Трямкин) – 31:28 (5x5), 2:3 – Хохлачёв (Кулик) – 45:12 (5x5), 3:3 – Хохлачёв (Провольнев, Ганзл) – 53:39 (5x5), 4:3 – Лещенко (Хохлачёв) – 64:48 (3x3)

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