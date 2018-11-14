«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив в овертайме «Спартаку»

«Автомобилист» выиграл у «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.



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В первом периоде в ворота хозяев влетела шайба, автором которой стал Дэн Секстон. Во втором периоде на голы Артёма Гареева и Секстона спартаковцы ответили шайбой Ильи Зубова. В третьем игровом отрезке красно-белые сумели восстановить равновесие благодаря дублю Александра Хохлачёва и перевели игру в овертайм, где победу хозяевам принёс Вячеслав Лещенко.

«Автомобилист» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне, но при этом продлил серию поражений до двух встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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