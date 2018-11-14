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Дубль Кагарлицкого помог «Динамо» одержать сухую победу над «Авангардом»

Дубль Кагарлицкого помог «Динамо» одержать сухую победу над «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

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В составе победителей дубль на счету Вадима Кагарлицкого, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Владимир Брюквин и Иван Игумнов. Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко записал на свой счёт сухой матч.

Омская команда прервала серию из четырёх побед, а москвичи одержали третью победу в последних четырёх встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Кагарлицкий (Хиетанен, Макаров) – 19:41 (5x5), 0:2 – Кагарлицкий (Койвисто, Шипачёв) – 25:57 (5x5), 0:3 – Брюквин (Волков, Индрашис) – 26:34 (5x4), 0:4 – Игумнов (Алексеев) – 55:40 (5x5)

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