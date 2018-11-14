Дубль Кагарлицкого помог «Динамо» одержать сухую победу над «Авангардом»

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Владимира Крикунова.
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В составе победителей дубль на счету Вадима Кагарлицкого, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Владимир Брюквин и Иван Игумнов. Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко записал на свой счёт сухой матч.
Омская команда прервала серию из четырёх побед, а москвичи одержали третью победу в последних четырёх встречах.
Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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