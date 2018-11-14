Ерёменко повторил рекорд чемпионатов России по количеству сухих матчей

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко записал на свой счёт «сухарь» по итогам выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0).

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Опытный голкипер в 58-й раз отыграл на ноль в составе бело-голубых, к тому же это его 85-й «сухарь» в чемпионатах России. Ерёменко стал рекордсменом отечественных чемпионатов по играм на ноль наряду с голкипером магнитогорского «Металлурга» Василием Кошечкиным.



В составе победителей дубль на счету Дмитрия Кагарлицкого. По одной шайбе на свой счёт записали Владимир Брюквин и Иван Игумнов.



Омская команда прервала серию из четырёх побед, а москвичи одержали третью победу в последних четырёх встречах.