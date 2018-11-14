Уланов: Филатов допустил пару ошибок, поставили Лещенко в двух звеньях

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал победу (4:3 ОТ) в матче с «Автомобилистом».



«Первый период у нас опять почему-то комом получился. Опять пропустили гол, потом начали догонять, немного перестроились во втором периоде. Было много удалений, мы выстояли. Конечно, мы знаем, что «Автомобилист» — приличная команда, особенно в большинстве. Уверенно и хладнокровно играют. Третий период получился эмоциональным, шли шаг за шагом. В итоге мы перехватили инициативу и перевернули игру в нашу сторону. Часть игры получилась как плей-офф.



Филатова не выпускали в третьем периоде? Пару ошибок он допустил, немножко хотели посадить и добавить скорости. Поставили Лещенко в двух звеньях, потому что он прошлую игру не так много играл, добавили скорости, а здоровья у него хватило. Лещенко практически решил исход матча. Конечно, не без помощи Хохлачёва. Видимо, сделали правильное решение», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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