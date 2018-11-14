Крикунов: это не лучший матч «Динамо» при мне, Ерёменко нас выручил

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Авангардом» (4:0):



«Мы готовились к игре. «Авангард» — хороший соперник, всегда интересно играет. Я очень доволен действиями своих игроков, Саша Ерёменко хорошо сыграл. У противника было достаточно моментов, но Ерёменко выручил нас на последней линии. В начале второго периода удались нам хорошие контратаки, Кагарлицкий дубль оформил. В третьем периоде играли по счёту, удалось забить ещё один гол. Ребята – молодцы. Они в перерыве хорошо поработали, теперь хватает сил до конца игры.

Первая игра Пестушко после восьмимесячной паузы? Он с нами провёл последние пять дней, тренировался. Думаю, он может играть гораздо сильнее. Это видно на тренировках. Сегодня у него не было много игрового времени, Максим выходил в четвёртом звене.

Лучший матч при мне? Нет, играли и получше. Думаю, лучшие матчи у нас впереди. По физике, может быть, и лучший. Слава богу, перестали проигрывать третьи периоды», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.