Мартемьянов: у меня большие претензии к игре «Автомобилиста» в обороне

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4 ОТ).



«Боевая игра. Хорошо, что зацепили очко. Поздравляю команду соперника с победой. «Спартак» сегодня больше хотел. Нас же захлестнула атака, были очень заряжены сыграть впереди. Большие претензии к оборонительным действиям. Сейчас разладилось большинство и меньшинство. Будем решать этот вопрос.



«Спартак» хорошо поддавил, защитники поднаелись. Отсюда потеря концентрации и как следствие — ошибки. Второй гол был пропущен не в самый удачный момент.



Ошибка Бодрова в овертайме? Эпизоды эпизодами… У нас был момент — не забили, а «Спартак» реализовал свой шанс», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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