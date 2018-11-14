Фисенко: Ерёменко – не проклятье Омска, в Москве «Авангард» ему пятёрку отгрузил

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко подвёл итоги матча с московским «Динамо» (0:4).



«Мы знали, что они сейчас хорошо играют. У нас сейчас небольшая пауза будет, поэтому дома мы должны были показать другую игру, брать три очка, но сыграли плохо. Мы проиграли в желании, в борьбе, на пятаке, где-то в жёсткости. У них силовая команда, соперник легко оттеснял нас от шайбы. В принципе, много единоборств они сегодня выиграли.



Они стали лучше при Крикунове? Не помню, как они до него играли, но все знают, что Крикунов – жёсткий тренер с огромной репутацией. Куда бы он ни пришёл, все будут за него биться, потому что он настоящий мужик.



Ерёменко – проклятье Омска? Да нет, в первом матче 5:1 их раскатали на Ходынке, поэтому не могу сказать, что он неудобный вратарь для нас. Пятёрку там ему отгрузили. Он ликвидировал много моментов? Я бы не сказал так. То, что мы сегодня не забили, это только наша вина, можем играть гораздо лучше», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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