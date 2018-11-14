Хохлачёв: «Спартак» плохо начинает, надо работать над этим аспектом

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).



«Рады победе. «Автомобилист» и мы здорово играли, но нам больше повезло в овертайме. Проигрывали 1:3 по ходу матча, дотерпели. Хорошо отыграли третий период, за счёт чего смогли сравнять счёт. Понимали, что соперник идёт на первом месте не просто так. Они выиграли много матчей, поэтому знали что будет тяжёлая игра, готовились.



Второй матч подряд отыгрываемся с 1:3? Плохо начинаем, надо работать над этим аспектом. Хорошо, что всё-таки находим в себе силы отыграться. С «Магниткой» не повезло, сегодня склонили удачу на свою сторону.



Уже третья игра с «Автомобилистом» в сезоне? Не думаю, что это как-то сказалось, старались играть в свой хоккей.



Моя игра? Всегда приятно набирать очки и помогать команде. Это приятно для каждого игрока»,- передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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