Яндач: «Металлург» совершил много ошибок, но Кошечкин поддержал команду

Наставник «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (2:0).



«Мы очень много готовились к этому матчу, в последних играх минское «Динамо» здорово играло в организации обороны, жёстко. Мы знали, что будет очень тяжело, так и случилось.



Игра пошла без голов, с нами была удача. Мы совершили много ошибок, много потерь в средней зоне. Вратарь Василий Кошечкин очень поддержал команду. Мы взяли два очка, но это была тяжёлая игра.



Кулёмин? Он получил травму, 5-6 недель не играл. Сейчас мы сделали первое звено из опытных игроков, у них хорошее мастерство. В прошлой игре Николай оформил хет-трик, сегодня тоже забил. Он один из наших лучших хоккеистов. Сейчас он набирает уверенность. Кулёмин много работает», — цитирует чешского специалиста страница хоккея Беларуси.

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